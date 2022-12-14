Деньги 14 декабря 2022, 02:58 Правительство ЯНАО упростило получение выплат на первого ребенка

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Процесс получения пособия на первого ребенка упростился в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«С 2023 года, в том числе за январь, ее будет начислять фонд пенсионного и социального страхования России», — уточнили в ведомстве.

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Выплаты полагаются семьям на первого ребенка до трех лет. Всего в регионе около трех тысяч получателей, заключили в пресс-службе.

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