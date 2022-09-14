Правительство Индии скептически отнеслось к установке лимита цен на российскую нефть | 360°

Деньги 14 сентября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber Правительство Индии скептически отнеслось к установке лимита цен на российскую нефть Посол Алипов: Индия скептично высказалась об установке потолка цен на нефть из России РИА «Новости»

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Правительство Индии критически высказалось об идее установить потолок цен на нефть из России. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

Запад призвал страны к регулированию ценовой политики на российскую нефть, рассказал посол Алипов.

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«К затее установить ценовой потолок на российскую нефть Индия относится весьма скептически, хотя США всеми силами пытаются втянуть ее в свою авантюру», — подчеркнул посол Алипов.

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По его словам, Вашингтон понимал, что без Индии, крупнейшего потребителя российской нефти, идея об установке потолка на цены не сработает. Несмотря на заинтересованность Нью-Дели в понижении мировых цен на энергию, правительство не уверено, что план США будет успешным.

Дипломат подчеркнул, что с начала 2022 года доля импорта нефти в Индии увеличилась до 12-13%. По словам Алипова, объем поставок вырос практически в семь раз.

Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что правительство оценит перспективы предложения со стороны США.

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