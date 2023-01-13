13 января 2023, 15:04
Правительство и ЦБ рассмотрят вопрос о компенсации для обманутых клиентов банков
Президент Путин поручил рассмотреть вопрос о компенсации для обманутых клиентов банка
Российский президент Владимир Путин дал поручение правительству и Банку России рассмотреть вопрос о выплатах банками компенсаций своим клиентам, которые стали жертвами мошенников. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий», — сказано в поручении.
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Уточняется, что при необходимости нужно будет представить предложения по внесению таких изменений в российское законодательство. Срок исполнения — до 1 июля 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр страны Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Также Путин поручил правительству рассмотреть возможность установления оборотных штрафов в отношении компаний, которые допускают утечку персональных данных. Также предполагается усиление ответственности за распространение украденной личной информации.
Банки
Мошенничество
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