Правительство готовит новые меры поддержки бизнеса
«Мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять, мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки», — процитировал министра ТАСС.
Решетников добавил, что уже сейчас власти адресно работают с отдельными отраслями.
Чиновник уверен, что выплаты зарплат бюджетникам, пенсий и пособий не пострадают.
«Вопрос о том, как платить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам и так далее — он не стоял, не стоит и не будет», — отметил глава Минэкономразвития.
Он также заявил, что восстановление российской экономики будет постепенным, быстрого отскока ожидать не стоит.
Говоря о том, что карантин, вероятно, будет сниматься поэтапно, министр пояснил, что бизнес в этих условиях «какое-то время» будет функционировать в условиях ограничений.