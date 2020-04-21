Правительство готовит новые меры поддержки бизнеса

Правительство работает над новыми мерами по поддержке бизнеса, чтобы стимулировать выход экономики из кризиса. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

«Мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять, мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки», — процитировал министра ТАСС.

Решетников добавил, что уже сейчас власти адресно работают с отдельными отраслями.

Чиновник уверен, что выплаты зарплат бюджетникам, пенсий и пособий не пострадают.

«Вопрос о том, как платить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам и так далее — он не стоял, не стоит и не будет», — отметил глава Минэкономразвития.

Он также заявил, что восстановление российской экономики будет постепенным, быстрого отскока ожидать не стоит.

Говоря о том, что карантин, вероятно, будет сниматься поэтапно, министр пояснил, что бизнес в этих условиях «какое-то время» будет функционировать в условиях ограничений.