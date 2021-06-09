Правительство допустило потерю Россией лидерства по экспорту газа

Россия к 2024 году может может потерять статус лидера по экспорту газа и оказаться на втором месте. С таким прогнозом выступило правительство РФ.

Энергетическая стратегия страны до 2035 года была опубликована на сайте Минэнерго. Согласно документу, первенство по поставкам газа на мировой рынок будет сохраняться за Россией до 2024 года. После этого ситуация может измениться.

По данным ОПЕК, в 2019 году объем экспортированного Россией газа составил почти 261 миллиарда кубометров. Вторым крупнейшим экспортером является Катар с показателем 143 миллиарда кубометров. На третьем месте — США со 132 миллиардами экспортированного топлива.

В первую пятерку также вошла Норвегия. Объем газовых поставок северной страны составил 111 миллиардов кубометров газа. На пятом месте— Австралия с показателем 100 миллиардов кубометров.

Для России главным рынком для поставок газа является Европа. Только в феврале этого года экспорт голубого топлива в Германию вырос на две трети. Быстро растет экспорт российского газа в Сербию, Грецию, Болгарию и Венгрию.