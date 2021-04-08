Правила выплаты пособий по безработице изменятся с 8 апреля

С 8 апреля 2021 года вступает в силу постановление правительства, которое устанавливает максимальное пособие по безработице в размере 75% заработка, но не более 12 тысяч 130 рублей. Его будут начислять в течение трех месяцев с первой выплаты. Затем оно уменьшится до 60% зарплаты, но не более пяти тысяч.

В документе сказано, что изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе, уволенных из-за ликвидации организации или сокращения.

«В первые три месяца им выплачивается не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы. Но после этого, по действующим правилам, они уже не могут получать пособие по безработице в максимальном размере, так как первые три месяца со дня признания их безработными уже прошли. Теперь же для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесен. Максимальный размер пособия им будет начисляться с четвертого по шестой месяцы безработицы, а затем — 60% заработка, но не более пяти тысяч рублей», — сказано в документе.

В постановлении также оговариваются условия выплат беременным женщинам. В случае пересечения в первом квартале получения максимального пособия по безработице со временем начислений по временной нетрудоспособности в связи с беременностью, выплата компенсации по безработице переносится на более поздний срок.

Максимальный размер пособия по безработице был увеличен до 12 130 рублей в марте 2020 года в качестве временной меры поддержки потерявших работу во время пандемии россиян. В конце года было решено сохранить этот уровень.

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