ЦБ ужесточит банкам правила выдачи кредитов

Совет директоров Центробанка возвращается к обычным правилам в области выдачи потребительских кредитов, которые действовали до пандемии. Начиная с 30 июня отменяются надбавки по рисковым ссудам, выданным до 1 апреля 2020 года. При этом повышаются коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, которые банки начнут выдавать с 1 июля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как пояснили в Центробанке, в этом году все будет зависеть от заемщиков, которые перекредитовались и смогли восстановить свою платежеспособность. Согласно данным бюро кредитных историй, период реструктуризации 75% кредитов завершился 1 января.

С учетом остальных выданных ссуд, объем потерь банков в этом году не должен превысить 90 миллиардов рублей. Это небольшая сумма и говорит о том, что экономическая ситуация улучшается.

В таких условиях ЦБ завершает введенные ранее послабления и возвращается к действовавшим ранее мерам по выдаче кредитов.

До 1 июля банкам необходимо накопить резервы с учетом возможных потерь по рискованным ссудам, которые выдавались во время пандемии.

После кредитам, выданным до 1 апреля 2020 года, с учетом отмены надбавки, банки могут направить освободившиеся деньги на покрытие проблемных ссуд. Кроме того, их можно потратить на погашение потерь по кредитам, выданных малому и среднему бизнесу.