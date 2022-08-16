Правила перевода денег захотели ужесточить в России

Системы денежных переводов не должны проводить операции с суммами более 60 тысяч рублей без открытия счета. Ограничить их работу предложил Росфинмониторинг. Центробанк уже начал прорабатывать инициативу.

Росфинмониторинг изложил идею в законопроекте. Ведомство предложило внести поправки в закон о национальной платежной системе, а также в антиотмывочный закон.

В документе предлагается установить лимит на переводы без открытия счета при упрощенной идентификации клиента. Речь идет о сумме 60 тысяч рублей, уточнил «Коммерсант». При этом в законопроекте есть и послабления. При переводе до 100 тысяч рублей физлица смогут не указывать адрес прописки.

Как заявили в Центробанке, документ уже поступил на рассмотрение. Сейчас инициативу прорабатывают сотрудники регулятора.

Вместе с тем участники рынка отметили, что законопроект вызывает большое количество вопросов. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков подчеркнул, что у документа нет пояснительной записки. В связи с этим не понятно, «откуда и зачем появился такой закон».