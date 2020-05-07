Тарифы по ипотеке могут вырасти из-за изменения правил страхования

Изменения коснуться только новых кредитов и будут включать в себя страхование жизни и недвижимости до конца погашения займа.

В результате страховка войдет в стоимость тарифов по ипотеке, уточнил президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков. По его словам, в ЦБ ожидают, что в конечном счета выплаты заемщика останутся на прежнем уровне или даже снизятся.

Адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов и аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов предположили, что из-за новых правил тарифы по ипотеке, напротив, могут увеличиться до 1 процентного пункта.

В Абсолют Банке, представитель которого участвовал в обсуждении новой концепции, заявили, что проект нуждается в серьезной доработке. В «Росбанк Доме» добавили, что концепция требует детального изучения ее влияния на рынок.