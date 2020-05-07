    07 мая 2020, 03:40

    Тарифы по ипотеке могут вырасти из-за изменения правил страхования

    Кирилл Фролов

    Банк России решил изменить правила страхования ипотеки. Новый механизм предполагает, что договор со страховой компанией будет заключать банк, тогда как сейчас это делает клиент. По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», в результате тарифы могут увеличиться на 1 процентный пункт.
    Тарифы по ипотеке могут вырасти из-за изменения правил страхования

    Изменения коснуться только новых кредитов и будут включать в себя страхование жизни и недвижимости до конца погашения займа.

    В результате страховка войдет в стоимость тарифов по ипотеке, уточнил президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков. По его словам, в ЦБ ожидают, что в конечном счета выплаты заемщика останутся на прежнем уровне или даже снизятся.

    Адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов и аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов предположили, что из-за новых правил тарифы по ипотеке, напротив, могут увеличиться до 1 процентного пункта.

    В Абсолют Банке, представитель которого участвовал в обсуждении новой концепции, заявили, что проект нуждается в серьезной доработке. В «Росбанк Доме» добавили, что концепция требует детального изучения ее влияния на рынок.