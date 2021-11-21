Несмотря на факторы, которые оказывают давление на доллар, американская валюта сохранит достигнутые сильные позиции грядущей зимой. Минфин США продолжит наращивать заимствование после снижения остатков казначейства в резервных банках ниже 100 миллиардов долларов.

Об этом агентству экономической информации «Прайм» рассказал старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

«Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года», — отметил эксперт.

Петроневич объяснил, что на повышение ставки ФРС влияет динамика инфляции. По его мнению, позиции рубля укрепятся.

«В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций», — отметил Петроневич.

Экспорт нефти и газа будет увеличиваться, высокие цены на основные товары российского экспорта уравновесит традиционное снижение импорта. Петроневич предположил, что евро по отношению к доллару и рублю окажется аутсайдером.

По мнению инвестора Федора Сидорова в следующие годы россиян ждет падение рубля и рост курсов евро и доллара. Причинами он указал проблемы в мировой экономике, рост цен и общую нестабильность.