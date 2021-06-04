Преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько обсудил с RT решение Минфина РФ изменить структуру ФНБ и отказаться от американской валюты.

«Да, действительно, в этой структуре нового портфеля вложений ФНБ 20% будет приходиться на золото, 40% — на евро, 30% — на китайский юань, 5% — на японскую иену и 5% — на фунты стерлингов. А долларовые активы полностью исчезают. Это, безусловно, позитивный сигнал для рубля, потому что уменьшается доля вложений в иностранные валюты», — заметил специалист.

По его словам, индекс Московской биржи обновляет максимум. Это означает, что инвесторы уверены в способности российской экономики адаптироваться к любому сценарию развития событий. Гинько добавил, что избавление от долларовых активов сокращает потребность инвестиций в американской валюте.

«К тому же денежные власти планируют в течение года сократить выход на открытый рынок с целью покупки иностранной валюты. То есть сейчас мы находимся в суперстечении факторов, играющих в пользу российского рубля», — обратил внимание эксперт.