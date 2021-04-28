Пожилая жительница Петербурга заплатила аферистам около тысячи евро

Полицейские проверяют достоверность фактов, изложенных в заявлении 81-летней петербурженки. Пожилая женщина сообщила, что злоумышленники завладели ее накоплениями. Об этом рассказало РИА ФАН.

Женщина поделилась с правоохранителями информацией, что ей на телефон позвонил мужчина, представившийся стражем порядка. Он попытался выманить деньги пожилой петербурженки, рассказав о вымышленном ДТП с участием ее сына. Псевдосотрудник предложил ей дать взятку.

Затем псевдосиловик передал телефонную трубку человеку, которого представили в качестве ребенка. Тот подтвердил матери информацию о ДТП, которую ей озвучивали ранее. Женщине голос показался незнакомым, поэтому она задала уточняющий вопрос о причинах такого изменения. Мужчина апллировал к состоянию аффекта после аварии. Пенсионерка в итоге все-итаки поверила в эту историю и рассталась с большой частью скопленного.