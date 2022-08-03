Пожар на складе в Подмосковье обрушил акции Ozon

Стоимость акций Ozon на Московской бирже снизилась на фоне новостей о пожаре на складе в Истре. Резкое падение котировок произошло в 13:52, сообщил ТАСС.

Стоимость бумаг упала на 3,82%, до 1 158,5 рубля, однако после этого замедлила падение. В 14:11 бумаги торговались на уровне 1 201,5 рубля, со снижением на 0,25%.

Пожар на складе Ozon в селе Петровское городского округа Истра произошел около полудня 3 августа. С места эвакуировали больше тысячи человек, по предварительным данным никто не пострадал. Огонь распространился на площади 35 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля и часть стены, «360» опубликовал видео с места пожара. Спасатели привлекли к тушению два вертолета Ка-32.

Очевидцы сообщили, что с места выезжают грузовики с товарами. Компания пообещала компенсировать ущерб продавцам и покупателям.