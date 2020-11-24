Госкомпании обязали повысить дивиденды при сокращении поддержки бюджета

Ожидается, что повышенные выплаты увеличат рентабельность активов. Это позволит государству с прибылью избавиться от части ценных бумаг компаний, привлечет частный капитал и увеличит стоимость самих фирм.

Сегодня государственные компании обязаны выплачивать акционерам не менее 25% чистой прибыли. Министерство финансов уже несколько лет требует, чтобы число поступающих в бюджет средств выросло в два раза. В ведомстве подтвердили, что внесли проект распоряжения об едином подходе к дивидендам всех акционерных обществ с участием государства.

В «Русгидро» и «Роснефти» заявили, что уже несколько лет направляют на выплаты дивидендов 50% от чистой прибыли. При этом не повлияла на сумму выплат даже пандемия. «Ростелеком» уточнил, что тратит на выплаты акционерам почти всю прибыль и даже добавляет нераспределенные доходы за прошлые годы.

Исключением пока остается «Аэрофлот». По доходам перевозчика сильно ударили ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В этом году правительство разрешило компании отказаться от выплат акционерам за 2019 год.

Доходность акций может поможет курсу ценных бумаг существенно вырасти на биржах. Об этом заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. В качестве примера он привел акции «Газпрома». После того, как госкомпания объявила о выплатах дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли, ее бумаги выросли до исторического максимума.

Власти дают понять, что поддержка за счет бюджета сократится, поэтому компаниям нужно стать привлекательными для частного капитала. Если раньше недоплаченные в казну дивиденды проходили под статьей «вмененной субсидии», то сейчас таких послаблений не будет. Таким мнением поделился директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов отметил, что пока достижение привлекательности компаний полностью зависит от государства. Какие именно акции войдут в 10%, от которых планируют избавится власти и зависит интерес частного бизнеса. Если блокирующий пакет останется за правительством, то интерес к этим ценным бумагам высоким не будет.