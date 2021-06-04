Российским банкам предрекли повышенную прибыль

Банковский сектор в России в 2021 году может получить 1,6-1,7 триллиона рублей прибыли. Прогнозы по снижению доходов финансовых организаций минимум на 20%, по сравнению с прошлым годом, не подтвердились.

Аналитики заметили, что банкам не пришлось существенно досоздавать резервы по крупным кредитам. Необходимый объем большинство участников рынка сформировали еще в 2020 году, привела мнение специалистов газета «Известия».

Качество кредитных портфелей повысится и за счет растянутого по времени ожидаемого роста просроченных выплат по корпоративным займам. Положительное влияние на них оказало ужесточение политики банков по одобрению ссуд. Свою роль сыграло и отсутствие большого количества «плохих» кредитов.

Эксперты полагают, что банковская прибыль может достигнуть 1,7 триллиона рублей. На результате отразятся колебания процентных ставок, рост займов и опять-таки качество кредитного портфеля. По информации ЦБ, в первом квартале 2021 года показатель уже составил 578 миллиардов рублей.

Минусом на фоне общего повышения прибыли в отрасли специалисты видят положение мелких банков, которое продолжит ухудшаться.