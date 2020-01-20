Повышение утильсбора привело к подорожанию машин

По данным агентства «Автостат», выросли цены на несколько моделей Chevrolet (от трех до 35 тысяч рублей), Genesis (на 50 тысяч), Jeep (75-200 тысяч), Lexus (25 тысяч) и Mercedes-Benz (100-400 тысяч), Mitsubishi (10-30 тысяч), Suzuki (в среднем на 50 тысяч), Volvo (30 тысяч), Citroen (12-80 тысяч), Hyundai (15-50 тысяч), Renault (19-77 тысяч), Skoda (8-244 тысячи), Volkswagen (21-118 тысяч). Подорожали машины и других производителей.

В премиум-сегменте Audi и BMW дилеры подняли цены на 1,5-5% в зависимости от конкретной модели.

По мнению эксперта авторынка Сергея Бургазлиева, некоторые производители могут и вовсе покинуть Россию. В зоне риска, по его мнению, находятся PSA Peugeot Citroen, Mitsubishi, Nissan и подразделение легких коммерческих автомобилей Ford.