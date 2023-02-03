Деньги 03 февраля 2023, 12:51 Повышение цен на нефть спрогнозировали в Центре анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ

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Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко заявил, что с начала года нефтяной рынок ведет себя нестабильно. Глобальные факторы спроса и предложения остаются непредсказуемыми, однако некоторые из них сигнализируют о возможном повышении цен, написал RT.

«Есть факторы, которые будут поддерживать котировки на уровне $85—90 за баррель. Вполне возможно, что мы увидим рост», — сказал Мищенко.

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Одной из причин является выход Китая из антиковидных ограничений и, соответственно, рост спроса со стороны восточного соседа. На рост цен также повлияет запрет Евросоюза на импорт российской нефти, добавил аналитик.

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