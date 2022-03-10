Повышение ставки по льготным ипотечным кредитам начали обсуждать в России

Повышение ставки по льготным ипотечным кредитам до 12,5% обсуждается в России. Об этом рассказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Он объяснил, что, по данным аналитиков, прогнозная величина инфляции 2022 года должна составить 25%.

«Поэтому на фоне инфляции, когда мы говорим об ипотечной ставке в половину величины инфляции, я думаю, что это достаточно хорошая величина, которая сделает [ипотеку], по крайней мере, привлекательной», — отметил Глушков.

Сегодня в России действует несколько льготных государственных программ для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита. Это, в частности, льготная ипотека на новостройки под 7%, семейная ипотека под 6%, сельская ипотека под 3% и дальневосточная ипотека под 2%.

Летом прошлого года правительство продлило льготную ипотеку на квартиры в новостройках еще на год. Государственная программа будет действовать как минимум до 1 июля 2022 года. Ставка по ней составляет 7% годовых, а предельная сумма кредита стала единой для всех российских регионов — 3 миллиона рублей.