Эксклюзив 09 января 2023, 16:02 Повышение ставки по ипотеке снизит вероятность «пузыря» на российском кредитном рынке Эксперт по недвижимости Ракута: в России нет тенденции к образованию «ипотечного пузыря» РИА «Новости»

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Глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет заявила, что видит признаки пузыря на российском рынке ипотечного кредитования. Учредитель ассоциации ипотечных брокеров эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в интервью «360» сказал, что пока основания для беспокойства отсутствуют.

«О „пузыре“ начали говорить еще в 2020 году. Тогда в России ввели госпрограмму „20-20“, — напомнил он.

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По его словам, спустя два года в стране установили рекорд по выдаче займов. Этому поспособствовала сниженная ставка на уровне 6%.

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«В итоге закредитованность россиян стала достаточно большой. Когда у населения много займов, а уровень дохода не меняется, возникает риск образования неплатежеспособности в дальнейшем», — сказал Ракута.

Собеседник «360» отметил, что ипотека — долгосрочный кредитный продукт. Часть заемщиков погашают долг раньше срока по договору, однако у некоторых бывает и обратная ситуация — задержки из-за потери работы или других трудностей. Вторая категория населения и создает риск образования «ипотечного пузыря».

«Недавно Центробанк сообщил о продлении госпрограммы, но с повышением ставки. Также изменились требования к платежеспособности, — напомнил Ракута.

Он отметил, что теперь банки более тщательно отбирают заемщиков. Также кредиторы запустили систему аналитики заявок на ипотеку. По ней оценивают наиболее подходящий займ для просителя.

«Новые меры Центробанка снижают вероятность возникновения „ипотечного пузыря“: кредит остается доступным, но деньги на покупку квартиры выдают более избирательно», — сказал Ракута.

Собеседник «360» предположил, что дальнейшее развитие ситуации зависят от действией регулятора. Однако предпосылок к образованию «ипотечного пузыря» Ракута пока не увидел.