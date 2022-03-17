Повышение МРОТ и рост зарплаты бюджетников поднимут доходы 4 млн россиян

Экономическая эффективность от повышения МРОТ и зарплат бюджетникам скажется на четырех миллионах россиян. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оценку Российского союза промышленников и предпринимателей.

В частности, объявленные президентом России Владимиром Путиным новые экономические меры положительно скажутся на доходах трех миллионов работников бюджетной сферы и около одного миллиона работников рыночного сектора экономики.

«Повышение МРОТ позволит увеличить размер пособий по временной нетрудоспособности. Кроме того, повышение МРОТ и заработной платы бюджетников приведет и к некоторому росту доходов федерального и региональных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов», — отметили в РСПП.

Путин 16 марта поручил правительству увеличить размер прожиточного минимума, социальных выплат, МРОТ, зарплат бюджетников и пенсий. Российский лидер отметил, что по итогам 2022 года стране нужно добиться снижения уровня бедности и неравенства.

Также Путин подписал указ о расширении полномочий руководителей регионов РФ по поддержке экономики и граждан в зависимости от ситуации на местах.