17 февраля 2023, 14:11
Повышение курса доллара спрогнозировали в марте
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Москвой 24» сообщил, когда ждать повышения курса доллара.
По словам экономиста, доллар продолжит расти в марте и составит 76–77 рублей.
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«В марте рубль будет ослабевать по отношению к доллару. Сколько он потеряет — точно сказать не так просто. Но то, что он потеряет от одного рубля до двух, — это можно прогнозировать с достаточной долей уверенности», — добавил экономист.
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Он отметил, что если на мировой арене ничего не поменяется и если не будут приняты меры по стимулированию российской экономики, то рубль продолжит ослабевать.
Доллары США
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