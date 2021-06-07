Повышение ключевой ставки спрогнозировали в России

Центробанк может повысить ключевую ставку. Решение будет принято на заседании Совета директоров 11 июня.

Это может произойти из-за сохраняющихся высоких темпах инфляции — 5,5% при таргете в 4%. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков в разговоре с «Известиями» на Петербургском международном экономическом форуме.

«А инфляционные ожидания, которые стимулируют рост цен, более чем в два раза выше — 12%. Поэтому ЦБ должен на это реагировать», — добавил Аксаков.

Представитель Госдумы предполагает, что ключевая ставка вырастет на 0,25 процентных пункта — до 5,25%. Аксаков отметил, что хотя повышение не большое, но это сигнал Банка России банкиров и жителей, планирующих брать кредит, что проценты будут расти. Поэтому, отметил он, заемщикам нужно оценивать свои риски в соответствии с изменениями денежно-кредитной политики.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена законодательно запретить банкам тормозить сроки предоставления документов для досрочного погашения кредита.