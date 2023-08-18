Деньги 18 августа 2023, 22:52 Повышение ключевой ставки привело к сокращению налога на доход с депозитов россиян РБК: увеличение ставки ЦБ сократило число плательщиков «налога на вклады» Pxhere

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Подъем ключевой ставки Центробанка сократил размер налога на доход с вкладов россиян. Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственные расчеты.

Повышение ключевой ставки с 7,5 до 12% годовых привел к росту необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам.

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С начала 2023 года эта сумма выросла более чем в полтора раза — с 75 до 120 тысяч рублей. Получить такой доход можно, если держать на депозитах не менее 1,3 миллиона рублей.

«Власти не только дали отсрочку по новому сбору, но и поменяли его формулу расчета», — отметили в материале.

Налог на доходы физических лиц взимают с процентных доходов по всем имеющимся у россиян вкладам, если они превышают необлагаемую базу.

До 2022 года последняя зависела от ключевой ставки Центробанка расчетом на 1 января. Теперь же она привязана к максимальной ставке регулятора за этот период. Ставка Банка России умножается на один миллион рублей, а результат вычитается из той суммы, которую получил вкладчик за расчетный год. Уже от конечного числа взимается 13% налога.

Если до конца 2023 года Центробанк снова не поднимет ставку, то максимальная освобождаемая от налога сумма останется в 120 тысяч рублей.