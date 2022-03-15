«Повторение 1990-х нам не грозит». Пустые полки в отдельных магазинах заполнят товарами

России не грозит повторение продовольственного дефицита 1990-х, и готовиться к подобному сценарию не стоит, заявил в эфире «360» экономист, специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко. По словам эксперта, пустые полки в отдельных магазинах заполнят товарами, на которые был повышенный спрос, но это произойдет по графику.

В частности, Зайченко указал на ажиотаж, с которым многие потребители начали скупать сахар. На фоне этого он напомнил, что Россия является одним из производителей сахара, поэтому без него россияне точно не останутся.

«Просто среди сетевых ретейлеров есть определенные правила логистики, которые нельзя прямо в одночасье взять и изменить. Все поставки идут по графикам, и повышенный спрос потребителей на сахар как раз и привел к тому, что сахара где-то на полках не стало», — сказал экономист.

Он подчеркнул, что это не стоит воспринимать так, словно сахар начал исчезать по всей стране. «Просто в конкретном магазине конкретной сети он закончился — и поставка дополнительная будет в любом случае, к сожалению, идти только по графику. Без учета логистики этого избежать нельзя», — заключил специалист.

Сегодня Генпрокуратура заявила, что проверит попытки искусственного увеличения цен на сахар. Ранее о недопустимости завышения стоимости этого продукта предупредила ФАС.