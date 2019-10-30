  • Повседневные расходы россиян снизились

    30 октября 2019, 18:37

    Ирина Нагайникова

    Холдинг «Ромир» провел исследование расходов жителей России. С 21 по 27 октября они снизились на 0,9%, сообщило ИА RNS.

    По данным исследования, за неделю повседневные расходы россиян снизились на 4,85 рубля, до 540 рублей.

    «На прошедшей 43-й неделе средний чек практически не изменился. За неделю он потерял 4 рубля 85 копеек (0,9%) и составил 540 рубля», — заявили аналитики.

    Сотрудники холдинга отметили снижение в 2,4% относительно аналогичного периода 2018 года.

    Сообщается, что исследование основано на данных о потреблении 40 тысяч жителей РФ, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах, чье население — более 10 тысяч человек.