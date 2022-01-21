Потребность в нянях выросла на 57% за 2021 год в России. Об этом стало известно из результатов исследований, проведенных сервисом «Авито услуги».

«По всей стране спрос на нянь на „Авито услугах“ вырос на 57% год к году», — процитировал доклад статистов «Авито» ТАСС.

Больше всего услугами нянь пользовались родители из Екатеринбурга (в этом городе спрос на помощниц вырос на 118%), Липецка (+99%), Перми (+85%), Воронежа (+84%) и Тюмени (+78%).

Но такой рост пошел не везде. Например, в Ростове к помощи нянь прибегли на 2% меньше жителей, чем в прошлом году.

В «Авито» объясняли, что стоимость работы няни зависит от того, есть ли у нее педагогическое образование, какое оно, какой стаж работы и предыдущие места. На цену также повлияет и место жительства помощницы семьи — для отдаленных районов цена может быть выше из-за расходов на дорогу.

Дороже всего услуги няни обходятся в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Екатеринбурге, Красноярске и Иркутске. Бюджетнее всего свои услуги готовы были предоставить няни из Ульяновска, Курска и Астрахани. Цена такого труда там обычно не больше 100 рублей в час.