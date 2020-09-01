Центробанк смягчил условия выдачи необеспеченных потребкредитов

Новая инициатива Центробанка может оживить кредитную активность россиян. С 1 сентября 2020 года регулятор смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребительских кредитов — будут снижены значения надбавок к коэффициентам риска.

В ЦБ пояснили, что причиной такого решения стала попытка поддержания розничного кредитования в России в условиях эпидемии коронавируса.

Эксперты назвали проект Центробанка «современным», он даст «импульс как кредиторам, так и заемщикам».

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова в интервью РИА «Новости» обратила внимание, что ЦБ ослабляет регуляторные требования постепенно, потому что его цель — достижение качественного роста кредитования, не допустив повышения рисков закредитованности населения.

Также инициатива может снизить процентные ставки по кредитам.