Потребители роскоши стали больше покупать онлайн из-за вируса

Почти половина российских потребителей люксовых вещей (44%) заявили, что после пандемии будут охотнее приобретать товары онлайн, чем прежде. Об этом говорится в исследовании «Истинная роскошь: глобальное видение потребителей», подготовленном Boston Consulting Group.

Исследователи опрашивали жителей, тратящих на предметы роскоши более трех тысяч евро в месяц (260 тысяч рублей). Опрос проводился в два этапа: в декабре 2019 — январе 2020 года (свыше 12 тысяч респондентов в десяти странах мира) и в июне 2020 года (две тысячи опрошенных в десяти странах), сообщил РБК.

Согласно опросу, после снятия всех ограничений, введенных из-за коронавируса, каждый седьмой российский потребитель люкса (14%) полностью откажется от онлайн-покупок. И лишь около 4% опрошенных намерены положиться исключительно на интернет-шопинг.

Мировой рынок люксовых товаров в этом году ждет обвал, предсказывают эксперты. По самому оптимистичному сценарию падение продаж составит 35–45%.