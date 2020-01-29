«Потребитель получит выбор и выиграет». Эксперт оценил перевод зарплаты по номеру телефона

От введения системы перечисления зарплаты по номеру телефона абсолютно точно выиграет потребитель. Он сможет воспользоваться наилучшим предложением конкурентного рынка, а не пользоваться тем, которое навязал работодатель.

Об этом «360» сообщил первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.

«Сейчас, когда на рынке превалируют государственные банки, руководители предприятий командуют своим кадровым службам и бухгалтерии, куда надо загонять своих работников чтобы они получали зарплату. Это не рыночная ситуация и зачастую работники получают не лучшее предложение из тех, что существуют на рынке. Мы, как частный банк, которому выгодна свободная конкуренция, горячие сторонники реализации этого плана», — сообщил Сысуев.

Он подчеркнул, что нова система будет не лучше и не хуже защищена от мошенников, чем уже существующая. Разумеется, злоумышленники также смогут позвонить по телефону, чтобы обмануть доверчивых граждан. Но лучшего доступа к их кошелькам они не получат.

Для банков зарплатная категория клиентов является очень привлекательным сектором, за который идет ожесточенная конкурентная борьба. К сожалению, государственные банки используют в ней все ресурсы, в том числе, административные. Это противоречит фундаментальным принципам рыночной экономики Олег Сысуев первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка

Речь идет о предложении ЦБ РФ через год ввести систему перечисления заработной платы россиян по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Сейчас этот вопрос активно прорабатывается. Считается, что эта мера станет дополнительным инструментом в борьбе с зарплатным рабством. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина уточнила, что система имеет свои риски. В частности, нужно определить алгоритм действий в случае потери телефона или смены номера.