    29 января 2020, 21:11

    «Потом свои деньги не найдем» — профсоюз о выплате зарплаты по номеру телефона

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    В конце 2020 — начале 2021 года ЦБ планирует внедрить новый подход к начислению зарплаты. Работодатели будут переводить деньги через принадлежащую регулятору систему быстрых платежей. Средства привяжут к номеру мобильного телефона сотрудника, и он сам определит, на карту какого банка они поступят. Сейчас банк выбирает работодатель, и работник оказывается в «зарплатном рабстве». В Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности отнеслись к новой системе скептически. В разговоре с «360» первый зампредседателя профсоюза Рубен Бадалов рассказал, что волнует шахтеров.
    «Потом свои деньги не найдем» — профсоюз о выплате зарплаты по номеру телефона

    Эксперт напомнил, что по закону работник может получить деньги не только на карту, но и наличными в кассе предприятия. Нововведение он назвал «навязыванием услуг» — при трудоустройстве все равно нужно иметь счет хоть в каком-нибудь банке.

    С другой стороны, когда сотрудник хочет получать жалование в своем банке, а не в банке компании, это становится проблемой для работодателя, отметил Бадалов. При этом предложенный вариант решения он считает странным.

    Я знаю эту проблему, она действительно есть. Но переводить абы куда, бесконтрольно — мы наживем совершенно другие проблемы. Потом вы будете искать свою зарплату неизвестно где — это тоже рабство.

    Рубен Бадаловзампредседателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности

    Также, по мнению собеседника телеканала, новая система открывает пространство для манипуляций.

    «Когда это привязано к банку, — это какая-то система. Когда по номеру телефона, возможны любые манипуляции: потом не найдем зарплату, это точно», — заявил он.

    При этом Бадалов признал, что сейчас когда компания заключает договор на обслуживание в конкретном банке, и она, и работники получают преимущества: у фирмы уменьшаются платежи за обслуживание карт, а работник за эту услугу часто вообще не платит.