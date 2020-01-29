Эксперт напомнил, что по закону работник может получить деньги не только на карту, но и наличными в кассе предприятия. Нововведение он назвал «навязыванием услуг» — при трудоустройстве все равно нужно иметь счет хоть в каком-нибудь банке.

С другой стороны, когда сотрудник хочет получать жалование в своем банке, а не в банке компании, это становится проблемой для работодателя, отметил Бадалов. При этом предложенный вариант решения он считает странным.

Я знаю эту проблему, она действительно есть. Но переводить абы куда, бесконтрольно — мы наживем совершенно другие проблемы. Потом вы будете искать свою зарплату неизвестно где — это тоже рабство. Рубен Бадалов зампредседателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности

Также, по мнению собеседника телеканала, новая система открывает пространство для манипуляций.

«Когда это привязано к банку, — это какая-то система. Когда по номеру телефона, возможны любые манипуляции: потом не найдем зарплату, это точно», — заявил он.

При этом Бадалов признал, что сейчас когда компания заключает договор на обслуживание в конкретном банке, и она, и работники получают преимущества: у фирмы уменьшаются платежи за обслуживание карт, а работник за эту услугу часто вообще не платит.