Эксклюзив 28 декабря 2022, 14:06 Потолок цен не отнимет у России партнеров — Калачев Эксперт Госдумы Калачев: указ Путина об ответных мерах не скажется на партнерстве по нефти РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европа ввела потолок цен на нефть формально, чтобы сохранить лицо, в действительности он не скажется на расценках. Даже несмотря на ответные меры, которые принял своим указом президент Владимир Путин, Россия продолжит сотрудничать с давними партнерами, рассказал «360» эксперт комитета Госдумы по энергетике Андрей Калачев.

Он объяснил, что, во-первых, кроме тех стран, которые согласились с потолком цен, есть еще много других. Прежде всего, Китай, Индия, Турция. Россия успешно сотрудничает с ними и наращивает товарооборот.

Реклама

«Несмотря на все крики и санкции со стороны Запада, они продолжают с нами работать», — сказал он.

Реклама

Андрей Калачев уверен, что эти страны не откажутся от сотрудничества, потому что, с одной стороны, это выгодно, с другой — выбора почти нет, ведь Россия производит около 20–30% нефти и природного газа на всем мировом рынке.

«Во-вторых, ограничение цены на нашу нефть сделано по принципу „как бы ввести такие санкции, чтобы они и не были санкциями“. Обозвать их санкциями, чтобы сохранить лицо, а на самом деле дав компаниям возможность работать на прежнем уровне», — объяснил специалист.

Владимир Путин ответными мерами запретил работать с фирмами по контрактам с ограничениями. Это означает, что Россия и сейчас продолжает работать с компаниями, которые поставляют отечественные нефтепродукты в Европу. МИД Индии подтвердил это на встрече с высокопоставленным чиновником из США — Европа увеличила закупки, в первую очередь, нефтепродуктов из России.

«Этот уровень 60 долларов не включает страхование и фрахт. А мы уже продаем на протяжении этого года и всегда с дисконтом от Brent на уровне 53–57 долларов», — заявил Андрей Калачев.

Мир играет в игры, цель которых — сделать так, чтобы и показать России, что она в чем-то не права, и сохранить лицо, и получить возможные выгоды в прежнем объеме, считает он.