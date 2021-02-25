Банкам спрогнозировали потерю прибыли из-за COVID-19

Прибыль российских банков в 2021 году окажется заметно ниже, чем годом ранее, считают в рейтинговых агентствах «Эксперт РА» и НРА. Причиной там назвали отложенный эффект из-за пандемии.

По словам аналитика из НРА Надежды Караваевой, прибыль кредитных организаций составит около 900 миллиардов рублей, что на 44% ниже уровня 2020 года. А сохранение действующей ключевой ставки приведет к дальнейшему оттоку вкладов населения, заявила она «Известям».

Аналитик «Эксперт РА» Людмила Кожекина прогнозирует снижение прибыли банковского сектора на 20–30% по сравнению с 2020 годом. Тогда российские банки заработали 1,6 триллиона рублей.

Валерий Пивень из агентства АКРА, напротив, считает, что в нынешнем году экономика может вернуться к докризисному состоянию, и банки получат прибыль за счет роста ипотечного кредитования.

В Сбербанке и ВТБ рассказали, что планируют значительно увеличить прибыль по итогам 2021 года. В ПСБ, РСХБ и банке «Санкт-Петербург» ожидают получить сопоставимую с предыдущим годом прибыль.