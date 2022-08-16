Потерявшим кормильца и трудоспособность россиянам предложили списать долги за ЖКУ

Списать долги за ЖКУ людям, утратившим трудоспособность, и потерявшим кормильца семьям предложила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). Об этом сообщили «Известия».

Долги россиян за ЖКУ по итогам первого квартала 2022 года достигли 804,5 миллиарда рублей. Это на 7,6% больше, чем год назад. АКОН предложила Минстрою РФ ввести субсидии на оплату коммуналки для всех малоимущих, вне зависимости от наличия у них долга, а также списать задолженности семей, потерявших кормильца, и отдельных людей, утративших трудоспособность.

Не все эксперты из сферы ЖКХ поддержали инициативу. Например, генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Валерий Ковалев заявил, что помощь только отдельным категориям россиян не погасит уже существующую задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями.

Эти долги помножены на пени и штрафы и копились десятки лет Валерий Ковалев генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии».

Он предложил системные меры, например, полный и обязательный переход жильцов на прямые договоры с поставщиками и субсидирование всех малообеспеченных.

Директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая назвала целесообразными разовые субсидии. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский призвал помочь тем, у кого уже есть долги, иначе они будут расти, как снежный ком. Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое РФ Ирина Булгакова заявила, что новую меру нужно распространить только на малоимущие семьи.