Богатейшие бизнесмены Казахстана потеряли из-за протестов $3 млрд

Три миллиарда долларов из-за падения стоимости акций потеряли казахские бизнесмены в результате митингов и вооруженных столкновений после двукратного повышения стоимости сжиженного газа на АЗС. Эти данные привел Forbes.

Речь идет о главах платежной и финансовой компании Kaspi Вячеславе Киме и Михаиле Ломтадзе, а также Динаре Кулибаевой и ее супруге Тимуре, контролирующих Халык-банк.

Миллиардер Ким, акционер Kaspi Bank, обеднел на 1,4 миллиарда долларов, так как цена акций рухнула на 30% (с 118 до 87 долларов). Общая цена его активов, по оценкам, упала с 5,7 миллиарда до 4,2 миллиарда долларов.

Генеральный директор Kaspi Ломтадзе стал беднее почти на 1,4 миллиарда долларов; его предполагаемый собственный капитал упал с 5,2 миллиарда долларов 4 января до 3,8 миллиарда долларов 6 января.

Кулибаева и ее муж Тимур потеряли в общей сложности 200 миллионов долларов, так как стоимость их доли в зарегистрированном в Лондоне АО «Народный банк Казахстана» упала на 16%.

По оценкам Forbes, состояние супругов оценивается в 3,1 миллиарда долларов. Кулибаевы являются владельцами контрольного пакета акций банка, а также долей в частных инвестициях.