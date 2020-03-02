Потери российской экономики от коронавируса оценили

Прошедшая неделя ознаменовалась резким и сильным падением фондовых рынков и продолжением падения цены на нефть. Конечно, это все связано с распространением коронавируса. Но я бы не стал спешить с оценкой последствий этой эпидемии для российской экономики. Российская экономика от фондовых индексов (американских или российских) не зависит Сергей Алексашенко экономист, научный сотрудник ВШЭ.

По его словам, все потому, что Россия и ее структуры несильно вкладывают в американские акции.

«На российском фондовом рынке существует такая специфическая ситуация, когда практически у каждой компании, по крайней мере которая входит в число „голубых фишек“, есть контролирующий акционер. Он контролирует больше 50% акций и, в принципе, эти акции не собирается продавать», — добавил эксперт.

Он рассказал, что нефтяные цены действительно упали. Но этот процесс длится уже месяц.

«Да, конечно, поступление валюты в Россию снизилось. Да, скорость наполнения валютных резервов Министерства финансов затормозилась», — отметил Алексашенко.

Однако он подчеркнул, что российский бюджет составлен при цене нефти 42,5 доллара за баррель, поэтому, в принципе, на бюджет эта динамика цен существенного влияния пока не оказала.

Скорее всего, потери есть на стороне российских нефтяных компаний, которые потеряли свои прибыли. Но один месяц — это не очень большой период времени. Падение с 60 долларов до 50 все равно оставляет их в зоне комфорта Сергей Алексашенко.

Новый тип коронавируса COVID-2019 обнаружили в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Позже он распространился по всему Китаю и вышел за его пределы. Сейчас хуже всего ситуация складывается в КНР, Южной Корее, Иране и Италии.

С момента распространения коронавируса убытки терпят авиакомпании и сфера туризма. По данным Reuters, перевозчики в 2020 году могут потерять до 1,5 миллиарда долларов. Глава АТОР Майя Ломидзе ранее заявила, что российские туристические компании лишатся 27 миллиардов рублей из-за коронавируса.

Алексашенко, впрочем, не согласен с таким прогнозом. По его словам, статистика по туристическому сектору практически отсутствует. Из-за этого делать какие-то заявления на эту тему сложно. Он считает, что мировая туристическая сфера, безусловно, потеряет деньги из-за коронавируса, но убытки российских туроператоров будут минимальными.

«Когда россияне едут за границу, то они пользуются, как правило, услугами западных туроператоров, гостиниц, а российские туроператоры — посредники. Они получают не очень большую маржу», — отметил собеседник «360».