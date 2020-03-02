    02 марта 2020, 14:50

    Потери российской экономики от коронавируса оценили

    Василиса Андреева, Наза Салех Захи

    Президент России Владимир Путин заявил, что последняя неделя зимы стала худшей для нефтяного и фондового рынков с 2008 года. Все дело в коронавирусе. «360» связался с научным сотрудником Высшей школы экономики Сергеем Алексашенко и спросил, действительно ли вирус повлиял на экономику страны.

    Прошедшая неделя ознаменовалась резким и сильным падением фондовых рынков и продолжением падения цены на нефть. Конечно, это все связано с распространением коронавируса. Но я бы не стал спешить с оценкой последствий этой эпидемии для российской экономики. Российская экономика от фондовых индексов (американских или российских) не зависит

    Сергей Алексашенкоэкономист, научный сотрудник ВШЭ.

    По его словам, все потому, что Россия и ее структуры несильно вкладывают в американские акции.

    «На российском фондовом рынке существует такая специфическая ситуация, когда практически у каждой компании, по крайней мере которая входит в число „голубых фишек“, есть контролирующий акционер. Он контролирует больше 50% акций и, в принципе, эти акции не собирается продавать», — добавил эксперт.

    Он рассказал, что нефтяные цены действительно упали. Но этот процесс длится уже месяц.

    «Да, конечно, поступление валюты в Россию снизилось. Да, скорость наполнения валютных резервов Министерства финансов затормозилась», — отметил Алексашенко.

    Однако он подчеркнул, что российский бюджет составлен при цене нефти 42,5 доллара за баррель, поэтому, в принципе, на бюджет эта динамика цен существенного влияния пока не оказала.

    Скорее всего, потери есть на стороне российских нефтяных компаний, которые потеряли свои прибыли. Но один месяц — это не очень большой период времени. Падение с 60 долларов до 50 все равно оставляет их в зоне комфорта

    Сергей Алексашенко.

    Новый тип коронавируса COVID-2019 обнаружили в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Позже он распространился по всему Китаю и вышел за его пределы. Сейчас хуже всего ситуация складывается в КНР, Южной Корее, Иране и Италии.

    С момента распространения коронавируса убытки терпят авиакомпании и сфера туризма. По данным Reuters, перевозчики в 2020 году могут потерять до 1,5 миллиарда долларов. Глава АТОР Майя Ломидзе ранее заявила, что российские туристические компании лишатся 27 миллиардов рублей из-за коронавируса.

    Алексашенко, впрочем, не согласен с таким прогнозом. По его словам, статистика по туристическому сектору практически отсутствует. Из-за этого делать какие-то заявления на эту тему сложно. Он считает, что мировая туристическая сфера, безусловно, потеряет деньги из-за коронавируса, но убытки российских туроператоров будут минимальными.

    «Когда россияне едут за границу, то они пользуются, как правило, услугами западных туроператоров, гостиниц, а российские туроператоры — посредники. Они получают не очень большую маржу», — отметил собеседник «360».