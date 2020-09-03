Потери от простоя SSJ-100 покроют из бюджета

В 2015 году ГТЛК приобрела 44 самолета SSJ-100, из которых 43 передала в лизинг шести российским авиакомпаниям. Но у бортов нашли проблемы технического характера и использовать их было нельзя. Перевозчики отказались платить за стоящие без дела самолеты. На конец мая просроченная задолженность составила 2,6 миллиарда рублей.

Согласно гражданскому кодексу, арендодатель обязан предоставлять имущество, которое можно использовать. В противном случае арендатор может требовать устранения недостатков, сокращения платы за аренду или просто расторгнуть договор.

По мнению ГТЛК, арбитражный суд встанет на сторону перевозчиков по расторжению соглашения. Взять с них денег за аренду тоже не получится, потому что самолеты не использовали, а значит они не принесли прибыли.

В итоге ГТЛК придется судится с производителем бортов ПАО «Корпорация „Иркут“», возвращать ему самолеты и требовать возмещения недополученных доходов.



В Минтрансе считают, что эта ситуация может негативно сказаться на дальнейшей реализации программы Sukhoi Superjet 100, а также приведет к репутационным потерям ГТЛК и других российских производителей авиационной техники.

Чтобы избежать судебных разбирательств Минтранс предложил выплатить 3,5 миллиарда рублей субсидий ГТЛК за счет перераспределения средств из бюджета, предназначенных для поддержки продаж самолетов Ил-96−400М.