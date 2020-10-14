Фитнес-индустрия оценила возможные потери от банкротств

В течение ближайших трех лет потери экономики в случае банкротств фитнес-клубов из-за ухудшения эпидемической обстановки в России могут составить 190,4 миллиарда рублей.

В Национальном фитнес-сообществе такую оценку предоставили ТАСС.

Национальное фитнес-сообщество включает в себя 1700 клубов из 77 российских субъектов. Объединение обратилось к главе России Владимиру Путину и премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой принять экстренные меры поддержки субъектов предпринимательства сферы физической культуры и спорта. Как указано в письме, обращение было связано с ухудшением эпидемической обстановки в стране и повторном введении ограничительных мер.

«В ином случае Российская Федерация рискует остаться без 70% фитнес-объектов к февралю 2021 года, а расчетные потери государства, банковского сектора, фитнес-индустрии и контрагентов — при банкротстве даже половины отрасли — составят 190,4 млрд рублей в ближайшие три года», — приводится в материале фрагмент сообщения объединения.

В ассоциации сообщили, что уровень продаж спортивно-оздоровительных услуг в сентябре текущего года сократился на 33% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В Национальном фитнес-сообществе отметили, что на фоне роста кривой заражений коронавирусом нового типа региональные власти стали усиливать ограничения, в связи с этим реализация фитнес-услуг за первую декаду октября 2020-го просела на 50-70%.

По итогам текущего года общие потери выручки фитнес-отрасли эксперты прогнозируют в размере более 65 миллиардов рублей.

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