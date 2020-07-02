Потери бюджета России из-за коронавируса превысили триллион рублей

Пандемия коронавируса нанесла удар по бюджету России. Минфин оценил потери казны от антикоронавирусных мер. Из-за снижения экономической активности бюджет недополучит свыше одного триллиона рублей нефтегазовых доходов.

Об этом рассказал заместитель главы ведомства Владимир Колычев в беседе с газетой «Известия».

При этом он уточнил, что «пока фактическая траектория поступления доходов лучше, чем плановая». По словам Колычева, в сумме потерь Минфин не учитывал предоставленные бизнесу отсрочки по выплате налогов. Кроме того, не учтены также поступления от сделки по Сбербанку с ЦБ — она принесла в бюджет триллион рублей.

Ожидаемым ведомством дефицит федерального бюджета по итогам текущего года составит пять триллионов рублей.

Фактическая разница между доходами и расходами может быть меньше. Окончательный дефицит будет зависеть от того, как получится реализовать антикризисный план. Замминистра оценил его стоимость в 4,4 триллиона рублей. Часть этой суммы будет потрачена в 2021 году.

Преимущественно покрыть разрыв планируется за счет госзаимствований. На рынок планируется привлечь около 5% валового внутреннего продукту (ВВП). Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета будет направлено 250-300 миллиардов рублей, но только при одном условии — если средняя цена на нефтяные продукты по итогам года составит 39 долларов за баррель Urals.