Потенциал Петербурга представили на форуме Saint Petersburg Travel Hub

Подмосковье раскрыло туристический потенциал перед всем миром Подробнее

Участники форума из 33 российских регионов рассказали делегатам 23-й Генеральной ассамблеи ЮНВТО о своих исключительных туристских продуктах.

Представители Петербурга представили экспозиции, раскрывающие город как не только центр всесезонного туризма, но и место, где можно провести свадебные торжества и поправить здоровье. Вместе с Петербургом участники представили также Ленинградскую область.

«Петербург как современный город, но с историческим центром привлекает туристов всех возрастов. Самое главное, что город открыт для сотрудничества со всеми регионами страны и, следуя общемировому тренду, принимает участие в межрегиональных туристических проектах», — заявил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Трэвел-форум Saint Petersburg Travel Hub проходил в Санкт-Петербурге 11 и 12 сентября в «Экспофоруме». В Россию приехали более тысячи делегатов-членов ЮНВТО из 140 стран, среди которых — представители министерств по туризму со всего мира. В рамках мероприятия Ассамблея приняла более двух тысяч участников.