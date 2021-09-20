Экономист заявил, что избежать подорожания гречки не удастся

Стоимость гречки в России достигла своего исторического максимума за последние десять лет. Росстат зафиксировал, что сейчас килограмм крупы стоит 102,5 рубля. Экономист Дмитрий Потапенко в беседе с ИА НСН рассказал, чем обусловлен такой рост цен.

«Рост цен в данном случае обусловлен несколькими факторами. В первую очередь — не столь высоким урожаем, как бы этого хотелось, и соответственно поступлением его в розницу. И очень плохими инвестиционными показателями для тех, кто выращивает гречу», — пояснил эксперт.

Он также опроверг версию, что цены могли вырасти из-за увеличения спроса на этот продукт. По его словам, гречка является дешевой крупой. Он отметил также, что этот продукт употребляют в пищу только в России. В других странах крупу используют для корма животных. Потапенко также выразил уверенность в том, что цены на гречку продолжат рости.

«Да, конечно, гречка будет дорожать. Это связано в первую очередь с тем, что на сегодняшний день сеять и работать с этой культурой по большому счету бессмысленно», — заключил специалист.