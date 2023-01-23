Деньги 23 января 2023, 08:39 Потанин заявил о переориентации «Норникеля» на внутренний рынок Глава «Норникеля» Потанин: бизнес пострадал от западных санкций РИА «Новости»

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Санкции деструктивно повлияли на бизнес «Норникеля». Об этом в интервью РБК рассказал российский бизнесмен, владеющий 37% акциями «Норильского никеля» Владимир Потанин.

«Санкции абсолютно деструктивны и, похоже, незаконны. Но кто сейчас уже на это смотрит? Сейчас идет процесс разрушения правил», — отметил он.

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По мнению Потанина, санкции вынудили бизнес искать обходные пути. Например, поменять логистику, систему расчетов. Все это привело к замедлению процессов.

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«Это происходит из-за того, что есть необходимость в перепроектировании, в поисках оборудования, в котором нам отказывают наши… язык не поворачивается назвать их партнерами», — рассказал бизнесмен.

Он также отметил разрушение планов экспансии некоторых бизнес-проектов на другие рынки.

«Вся парадигма нашего бизнеса, который был больше завязан на вовлеченность в международную цепочку создания продукта и технологии, сейчас переориентируется на внутреннюю историю с попыткой вовлечь в это какие-то дружественные страны и партнеров», — подчеркнул Потанин.

Ранее Минфин США заявил, что персональные санкции против Потанина не повлияли на его компанию «Норникель».