Потанин выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой

Потанина намерена подавать апелляцию на это решение.

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Истица заявляла, что при разводе с одним из богатейших людей России она получила лишь 41,5 миллиона долларов, что не отвечает той роли, которую она сыграла в создании бизнес-империи бывшего мужа.

Потанина требовала взыскать с экс-супруга примерно треть его состояния, которое, по оценке Forbes, составляет 22,5 миллиарда долларов.

Однако судья установил, что в действительности она получила при разводе 84 миллиона долларов и 7,3 миллиона на обеспечение детей. Также вскоре после расторжения брака в 2014 году Потанина купила дом в Нью-Йорке за 6,5 миллиона долларов.

Судья Лайонел Коэн отметил незначительную связь Потаниной с Великобританией. По его словам, если удовлетворить ее иск, то это снимет барьеры для «туризма с целью развода» — переезда в Англию ради выгодного для одной из сторон бракоразводного процесса.

Главный актив Владимира Потанина — горно-металлургическая компания «Норильский никель». Он также руководит этим предприятием.