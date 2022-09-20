Потанин рассказал, что работники «Норникеля» получат 25% акций компании | 360°

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Потанин рассказал, что работники «Норникеля» получат 25% акций компании

Предприниматель Потанин: работники «Норникеля» станут бенефициарами компании

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Предприниматель Владимир Потанин отдаст 25% акций работникам «Норникеля», они все станут его бенефициарами. Об этом он рассказал «360».

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По словам Потанина, такой шаг укрепит независимый статус «Норникеля» и минимизирует разницу в доходах между рядовыми сотрудниками и собственниками. Программа рассчитана на 10 лет, и за это время доля акций в руках сотрудников достигнет 25%. Реализуют это через механизм цифровых финансовых активов. Таким образом сотрудники получат полный доступ к акциям по всему миру. Программа назвали «Народный капитализм».

«Это в социальном плане интересное направление, оно поможет несколько снизить напряжение между бедными и богатыми, между наемными работниками и собственниками. То есть снять тот накал, который вокруг бизнеса существует, который не позволяет профессии бизнесмена стать полностью уважаемой и почитаемой в обществе, как, например, пожарного или врача», — поделился бизнесмен.

В компании объяснили, что главное в программе — работа не только в интересах крупных акционеров и топ-менеджеров. Ожидается, что «Народный капитализм» простимулирует развитие Норильска как моногорода, с градообразующим предприятием «Норникель». Эксперты полагают, что следом проект могут реализовывать и другие компании РФ, и так будут решены проблемы десятков моногородов страны.

Процесс передачи акций в руки сотрудников начнется в 2023 году.

О своем намерении передать капиталы на благотворительность Владимир Потанин заявил еще в 2010 году — и последовательно движется к этой цели. Сам бизнесмен активно способствовал разработке и принятию российских законов о фондах целевого капитала и о цифровых финансовых активах, в которых видел инструменты развития системной благотворительности и превращения работников компаний в бенефициаров их бизнеса.

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