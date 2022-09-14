Потанин передает акции Росбанка на благотворительные проекты | 360°

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Потанин передает акции Росбанка на благотворительные проекты

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14 сентября бизнесмен Владимир Потанин объявил о том, что передаст большую часть акций недавно приобретенного им Росбанка на реализацию общественно-полезных проектов — в эндаумент своего благотворительного фонда и на мотивационную программу для сотрудников самого Росбанка.

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Процесс перехода пакета до 50% эндаументу Фонда уже начался. После его завершения целевые капиталы фонда достигнут 100 миллиардов рублей, что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность благотворительных программ. Фонд Потанина, в свою очередь, становится самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления.

«Уверен, что команда фонда успешно продолжит системную поддержку инновационных образовательных, культурных и спортивных проектов, будет развивать филантропию. А сложившееся вокруг фонда сообщество экспертов поможет поддерживать высокие стандарты эффективности и прозрачности его деятельности», — отметил Владимир Потанин.

Кроме того, компания «Интеррос» передает еще до 10% принадлежащих ей акций Росбанка на мотивационную программу для сотрудников. Программа будет осуществлена в цифровой форме: работники банка получат цифровые финансовые активы (ЦФА) на акции, что сделает их бенефициарами бизнеса.

При этом и Фонд Потанина, и Росбанк не будут управляться бизнесменом — руководить обеими структурами будут независимые директора, которых будет большинство и в Совете директоров Росбанка.

О своем намерении передать капиталы на благотворительность Владимир Потанин заявил еще в 2010 году — и последовательно движется к этой цели. Сам бизнесмен активно способствовал разработке и принятию российских законов о фондах целевого капитала и о цифровых финансовых активах, в которых видел инструменты развития системной благотворительности и превращения работников компаний в бенефициаров их бизнеса.

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