Самым богатым человеком России Bloomberg назвал владельца «Норникеля» Владимира Потанина. Его состояние агентство оценило в 32,1 миллиарда долларов. Он занимает 45-е место в рейтинге богатейших людей планеты.

Эксперты рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) подсчитали, что с начала года состояние Потанина выросло на 2,06 миллиарда долларов. Второе место по версии агентства занимает владелец НЛМК Владимир Лисин. С начала года он увеличил свой капитал на 4,57 миллиардов долларов до 28,4 миллиардов.

Третье место досталось председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашеву. Его состояние оценивается в 28,1 миллиарда долларов. С начала года он увеличил его на 5,19 миллиарда.

Российская версия журнала Forbes в конце апреля сообщила, что богатейшим россиянином является Алексей Мордашев. Журнал оценил его капитал в 29,1 миллиард долларов. Вторую строчку рейтинга занял Владимир Потанин, заработавший 27 миллиардов долларов. Третьим — Владимир Лисин с капиталом в 26,2 миллиард долларов.