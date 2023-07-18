Деньги 18 июля 2023, 13:06 Посвященную Виктору Цою монету выпустили в России Центробанк выпустил посвященную Виктору Цою памятную серебряную монету ЦБ России

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Центральный банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную легендарному музыканту Виктору Цою. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Номинал монеты составил три рубля, ее выполнили из серебра 925 пробы. Размер монеты — 39 миллиметров. Общий тираж составил пять тысяч единиц.

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На обратной стороне монеты расположено изображение Цоя с микрофоном, годами его жизни и подписью «Виктор Цой».

Монета является обязательной к приему без ограничений в качестве платежного средства на территории России.

Солист группы «Кино» Виктор Цой стал символом эпохи перестройки, а его песни влюбили в себя не одно поколение на территории всего бывшего СССР. Кроме того, музыкант снялся в кинокартине «Асса», где сыграл самого себя. За главную роль в ленте «Игла» издание «Советский экран признало Цоя актером года.

Ранее рисунок Цоя продали на аукционе более чем за 30 тысяч евро.