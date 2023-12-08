Деньги 08 декабря 2023, 19:06 Посвященную режиссеру Гайдаю серебряную монету выпустили в России Центробанк выпустил посвященную режиссеру Гайдаю памятную серебряную монету ЦБ РФ

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Памятную серебряную монету номиналом в три рубля, посвященную творчеству кинорежиссера и сценариста Леонида Гайдая, выпустили в России. Как сообщила пресс-служба Центробанка, всего ведомство выпустило три тысячи таких монет.

На оборотной стороне дизайнеры разместили портрет Гайдая, который держит на руках любимого пса Ричи. Также там указали годы жизни режиссера, нанесли изображение камеры и кинопленки, а также автограф создателя самых народных комедий.

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На лицевой стороне монеты разместили рельефное изображение герба России, номинал, данные пробы сплава и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двор.

Для изготовления каждой монеты использовали 31,1 грамма серебра 925-й пробы. Регулятор напомнил, что памятные монеты являются законным средством платежа на всей территории страны.