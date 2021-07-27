Поступления в бюджет Москвы растут благодаря специальным налоговым режимам, которые применяются малым и средним бизнесом. Об этом сообщил столичный комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В первом полугодии 2021 года по упрощенной системе налогообложения (УСН) в столичную казну поступило 79,7 миллиарда рублей. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в сравнении с первым полугодием допандемийного 2019 года рост поступлений составил 36%.

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что УСН является одним из самых востребованных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса. Его популярность объясняется низкими ставками и простой отчетностью.

Число налогоплательщиков, применяющих УСН, за прошлый год возросло на 6,2%, до 458,4 тысячи. А количество ИП, работающих по этой системе, выросло на 11,3% и достигло 257,9 тысячи, сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

С 2021 года установлен переходный режим для применения УСН с повышенными налоговыми ставками в случае превышения налогоплательщиком лимитов по объему годового дохода в 150 миллионов рублей и численности работающих в 100 человек. При превышении этих лимитов и доходах до 200 миллионов рублей и до 130 человек в штате можно применять УСН с повышенными ставками: 20% вместо 15% по объекту «доходы минус расходы» и 8% вместо 6% по объекту «доходы».

УСН ранее назвали одной из мер для разумного налогового планирования.