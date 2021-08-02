Поступление налогов в Севастополе увеличилось на 15% в 2021 году

Представители пресс-службы управления ФНС по Севастополю рассказали, что за шесть месяцев 2021 года в государственную бюджетную систему России из Севастополя поступило 15,2 миллиарда рублей. По сообщению налоговых органов, это на 15% больше аналогичного периода 2020 года, передало издание «Новый Севастополь».

Страховые взносы также превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Поступления составили 5,5 миллиарда рублей. В налоговых органах Севастополя зарегистрированы 15,2 тысячи юридических лиц и 16,6 тысячи индивидуальных предпринимателей. Более пяти тысяч налогоплательщиков, которые состоят на учете для самозанятых граждан и платят «налог на профессиональный доход, внесли за первое полугодие 2021 года более восьми миллионов рублей.