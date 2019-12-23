Построить дом за сутки, или вторая жизнь макулатуры
Завод «КНАУФ» производит модули из вторичного сырья
За один день дом из дерева, кирпича или пеноблоков не построить, тут нужны современные технологии. Быстро, надежно и качественно можно собрать дом из модулей — готовых блоков. Все инженерные коммуникации у них уже внутри.
Модуль состоит из аквапанели, утеплителя, фанеры и гипсокартона, и все это крепится на металлические профили еще на заводе, что означает отсутствие брака и возможности неправильной сборки. Кроме того, производятся блоки из лишней бумаги — макулатуры.
Облицовочный картон для гипсокартоновых листов делают на заводе «КНАУФ Петроборд» в Ленинградской области. Для его производства используют макулатуру, собранную в Подмосковье. Ее привозят с сортировочных пунктов и еще раз проверяют уже отобранную кипу по маркам.
На заводе в Ленобласти — две машины по производству картона, вместе они перерабатывают 250 тысяч тонн бумаги в год. Часть ее идет на облицовку гипсокартона. Одну из машин недавно обновили, и теперь оборудование выдает больше картона при меньшем количестве сырья. К тому же модернизация очистных сооружений повысит безопасность производства и экологичность.
А в Красногорске готовый облицовочный картон везут на другой завод «КНАУФ». Здесь огромные рулоны ставят на катушку и разматывают. В одном рулоне — свыше трех тонн макулатуры, и каждый экономит 15 кубометров древесины.
После того как картон размотан, на него наливают гипсовую смесь. Листы отправляют в сушильную печь, а затем — на упаковку. С новыми мощностями на заводе в Ленинградской области «КНАУФ» перестанет закупать картон в Европе.
Гендиректор ООО «КНАУФ ГИПС», управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ Янис Краулис назвал Московскую область одним из ведущих регионов России по строительству.
С запуском завода нам удастся больше локализовать производство, потому что некоторые виды картона и бумаги мы еще импортируем. С запуском новой линии весь импорт уйдет. С одной стороны, это плюс для производства в Москве. Для Питера это означает возможность экспортировать товар за пределы РФЯнис Краулисгендиректор ООО «КНАУФ ГИПС», управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ.
Теперь облицовочного картона будет в полтора раза больше. Мощность новой машины на заводе «КНАУФ Петроборд» — 860 миллионов м² в год. Для сравнения — этой площадью можно покрыть весь Волгоград.
Так можно ли построить дом за сутки? Да! А начать нужно с сортировки мусора, так как гипсокартон производят из макулатуры. И то, что мы обычно выносим из дома, потом становится его частью.