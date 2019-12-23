Построить дом за сутки, или вторая жизнь макулатуры

Собрать дом за одни сутки можно, если использовать специальные блоки. Их производят и собирают по уникальной немецкой технологии на заводе «КНАУФ» в Красногорске. Важный момент: модульный дом дает вторую жизнь макулатуре.

За один день дом из дерева, кирпича или пеноблоков не построить, тут нужны современные технологии. Быстро, надежно и качественно можно собрать дом из модулей — готовых блоков. Все инженерные коммуникации у них уже внутри.

Модуль состоит из аквапанели, утеплителя, фанеры и гипсокартона, и все это крепится на металлические профили еще на заводе, что означает отсутствие брака и возможности неправильной сборки. Кроме того, производятся блоки из лишней бумаги — макулатуры.

Облицовочный картон для гипсокартоновых листов делают на заводе «КНАУФ Петроборд» в Ленинградской области. Для его производства используют макулатуру, собранную в Подмосковье. Ее привозят с сортировочных пунктов и еще раз проверяют уже отобранную кипу по маркам.

На заводе в Ленобласти — две машины по производству картона, вместе они перерабатывают 250 тысяч тонн бумаги в год. Часть ее идет на облицовку гипсокартона. Одну из машин недавно обновили, и теперь оборудование выдает больше картона при меньшем количестве сырья. К тому же модернизация очистных сооружений повысит безопасность производства и экологичность.

А в Красногорске готовый облицовочный картон везут на другой завод «КНАУФ». Здесь огромные рулоны ставят на катушку и разматывают. В одном рулоне — свыше трех тонн макулатуры, и каждый экономит 15 кубометров древесины.

После того как картон размотан, на него наливают гипсовую смесь. Листы отправляют в сушильную печь, а затем — на упаковку. С новыми мощностями на заводе в Ленинградской области «КНАУФ» перестанет закупать картон в Европе.

Гендиректор ООО «КНАУФ ГИПС», управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ Янис Краулис назвал Московскую область одним из ведущих регионов России по строительству.

С запуском завода нам удастся больше локализовать производство, потому что некоторые виды картона и бумаги мы еще импортируем. С запуском новой линии весь импорт уйдет. С одной стороны, это плюс для производства в Москве. Для Питера это означает возможность экспортировать товар за пределы РФ Янис Краулис гендиректор ООО «КНАУФ ГИПС», управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ.

Теперь облицовочного картона будет в полтора раза больше. Мощность новой машины на заводе «КНАУФ Петроборд» — 860 миллионов м² в год. Для сравнения — этой площадью можно покрыть весь Волгоград.

Так можно ли построить дом за сутки? Да! А начать нужно с сортировки мусора, так как гипсокартон производят из макулатуры. И то, что мы обычно выносим из дома, потом становится его частью.